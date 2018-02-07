iKONIC必看！iKON金振煥親姊姊的咖啡廳，愛犬Givangchy也來坐鎮！
旅遊 2018年2月12日 星期一08:00 E
久未在韓國發片的iKON終於在2018年1月以Return回歸了！相信應該有不少iKONIC千里迢迢跑來韓國追放送或參加簽售吧～（由衷向抗寒耐餓的迷妹們致上12萬分敬意）
現在迷妹們除了位於合井站的YG經紀公司之外，又多一個新地方可以去踩點，就在大家常去的弘大延南洞附近，iKON成員金振煥（JAY）親姊姊的咖啡廳CAFÉ PLATTE開業囉～
(照片來源iKON Official Facebook Fanpage)
CAFÉ PLATTE與附近其他咖啡廳相比，室內空間非常寬敞，座位間距也非常適宜，氛圍舒適自在。
(照片感謝IG@misodang)
餐點的部分提供沙拉及三明治等輕食，甜點櫃是當天狀況而定，種類都不太一樣，大致上有巧克力OREO蛋糕、提拉米蘇及起司蛋糕等品項，飲品的部分除了咖啡之外，最近新推出的奶茶也有很多人點，裝奶茶的瓶子還是振煥姐姐特地設計的唷！
(照片感謝IG@pretty11pretty)
(照片感謝IG@misodang)
店內另外一大看點就是振煥姐姐的愛犬Givangchy啦～還是小朋友的Givangchy十分活潑好動，除了睡覺最常做的就是跟姐姐撒嬌，可愛的模樣超療癒～
(照片自攝)
另外，店內布置有許多香氛蠟燭，如果有喜歡的，這些也都是可以購買的唷！
地址：서울시 마포구 연남동 488-11
營業時間：週一至週五11:00-21:00，週六及週日11:00-22:00
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