「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》制作人B2登罗PD频道！曝找柯佳嬿&王大陆正是想到韩国观众

台湾知名制作人B2特地找上《尹食堂》罗PD取得官方授权再制的《艾嘉食堂》（AI'S KITCHEN）终於要在10月播出，24日他也登上罗PD的YouTube频道《频道十五夜》向韩国观众宣传。

罗PD与B2在直播上畅谈，包括罗PD得知海外终於有制作团队愿意谈授权（编按：中国《中餐厅》并无取得授权，台湾《艾嘉食堂》是首个）非常开心，希望B2能透过《艾嘉食堂》赚钱，只不过B2苦笑「希望可以，但目前还没有」，还开玩笑希望能杀价版权费，甚至想入驻罗PD的制作团队大楼。



B2也谈制作波折，由於台湾并不习惯韩国实境综艺的模式「身边没人跟」（指没经纪人没助理与化妆师等等），因此花了很多时间和班底沟通，而会找柯佳嬿和王大陆正是考虑到韩国观众（按：两位分别以《想见你》系列与《我的少女时代》闻名），罗PD称赞B2相当聪明，在听见B2和王大陆很熟则相当惊讶，B2大方回应：「你想要什么艺人我都可以帮你介绍，毕竟我还有张艾嘉可以帮忙。」



罗PD对王大陆颇有兴趣，好奇王大陆是不是和李瑞镇一样是做外场吧台，都是比较游手好闲的，B2答是让大家都笑了，罗PD很得意：「看就知道了！」除了聊节目，B2亦带上台湾零食与泡面「做外交」，还送上代表婚事的「金采红囍金门高粱酒」寓意双方结交友谊，两边相谈甚欢，还聊到《艾嘉食堂》做第二季、第三季的可能性。直播影片底下不少韩文留言表示很有兴趣、会准时收看。



而昨（27）日《艾嘉食堂》抢先看预告片出炉，可惜班底称自己是来自台湾的演员，但介绍料理却说「Chinese food」、「Chinese cuisine」中式菜肴而非「Taiwanese food」台式料理，让许多台湾网友大失所望。《艾嘉食堂》将在10月5日起於台湾三立都会台、华视播出，Netflix亚洲区也可收看。



▼直播影片&《艾嘉食堂》抢先看（据说24当日在台湾、积极想和罗PD的利特死守直播数度留言呢！直播出现的‎金门高粱刚好也是利特即将代言的台湾特产呢！）



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