《Live》举办开机仪式 李光洙&郑有美穿上警服很帅气
韩剧 2018年2月2日 星期五09:46 Rui
有线台tvN新周末剧《Live》日前在坡州片场举行了开机仪式，主演郑有美、李光洙、裴宗玉、成东日、申东旭、裴晟佑和编剧卢熙京、导演金奎泰等全体剧组成员悉数亮相。
《Live》围绕全国最忙碌的「红日」派出所展开，讲述了为了维护居民们日常生活中珍贵的价值和正义而努力奋斗的员警们的故事，向我们传递隐藏在警服背后的充满人情味的故事。 开机仪式上，演员们都穿上了警服，站在派出所门前，乍一看以为是某警署全体出动。
金奎泰导演和卢熙京编剧率先发言，两人都希望能够顺利杀青，和大家制造出一段美好幸福的拍摄回忆。
李光洙将在剧中饰演为了成为公务员而奋斗的巡警卢尚洙，他曾在《没关系，是爱情啊》和《Dear My Friends》中与卢熙京编剧合作，这是他们第三次的合作。郑有美饰演与大男子主义社会风气对抗的巡警韩静伍，这也是她继2014年《恋爱的发现》后，睽违三年回归小银幕。
该剧将接档《和游记》，於3月10日开播。
「图：《Live》剧照」
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