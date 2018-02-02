《Live》舉辦開機儀式 李光洙&鄭有美穿上警服很帥氣
韓劇 2018年2月2日 星期五09:46 Rui
有線臺tvN新週末劇《Live》日前在坡州片場舉行了開機儀式，主演鄭有美、李光洙、裴宗玉、成東日、申東旭、裴晟祐和編劇盧熙京、導演金奎泰等全體劇組成員悉數亮相。
《Live》圍繞全國最忙碌的「紅日」派出所展開，講述了為了維護居民們日常生活中珍貴的價值和正義而努力奮鬥的員警們的故事，向我們傳遞隱藏在警服背後的充滿人情味的故事。 開機儀式上，演員們都穿上了警服，站在派出所門前，乍一看以為是某警署全體出動。
金奎泰導演和盧熙京編劇率先發言，兩人都希望能夠順利殺青，和大家製造出一段美好幸福的拍攝回憶。
李光洙將在劇中飾演為了成為公務員而奮鬥的巡警盧尚洙，他曾在《沒關係，是愛情啊》和《Dear My Friends》中與盧熙京編劇合作，這是他們第三次的合作。鄭有美飾演與大男子主義社會風氣對抗的巡警韓靜伍，這也是她繼2014年《戀愛的發現》後，睽違三年回歸小銀幕。
該劇將接檔《和遊記》，於3月10日開播。
「圖：《Live》劇照」
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