无声言说的思念⋯⋯YES24 1 月第五周销量榜单出炉 钟铉个专包办冠、季军
KPOP 2018年2月1日 星期四09:55 施乃琪
2018 年的第一个月份已然划下句点，来自年末的寒意与思念仍未消散，从昨日出炉的 Yes24 销量榜就看得出来——在 1 月最后一周的榜单里，钟铉便包办了第一与第三名！
Yes24 於 1 月 31 日公开了 1 月第五周的销量榜单，其中一般 CD 部门的前三名分别为钟铉的〈Poet | Artist〉、Red Velvet 的正规二辑改版〈The Perfect Red Velvet〉以及钟铉结合摄影、小说的作品〈山荷叶：流逝的、留下的事物〉。
除此之外，打入前十名的还有 SEVENTEEN 即将发行的特别专辑〈Teen Age〉、Davichi 最新发行的正规三辑〈&10〉、久违回归的金东律的迷你专辑〈答覆〉、秀智在 miss A 解散后的第一张个人作品〈Faces of Love〉以及 gu9udan 今日发行的迷你二辑〈Cait Sith〉。
最后就来听听钟铉收录在〈Poet | Artist〉中的歌曲「在我们的春天来临前」(Before Our Spring)，以美好的声音记住这位才华洋溢的艺术家吧。
（照片来源：SM Entertainment、Yes24）
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