無聲言說的思念⋯⋯YES24 1 月第五週銷量榜單出爐　鐘鉉個專包辦冠、季軍

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2018 年的第一個月份已然劃下句點，來自年末的寒意與思念仍未消散，從昨日出爐的 Yes24 銷量榜就看得出來——在 1 月最後一週的榜單裡，鐘鉉便包辦了第一與第三名！

Yes24 於 1 月 31 日公開了 1 月第五週的銷量榜單，其中一般 CD 部門的前三名分別為鐘鉉的〈Poet | Artist〉、Red Velvet 的正規二輯改版〈The Perfect Red Velvet〉以及鐘鉉結合攝影、小說的作品〈山荷葉：流逝的、留下的事物〉。

除此之外，打入前十名的還有 SEVENTEEN 即將發行的特別專輯〈Teen Age〉、Davichi 最新發行的正規三輯〈&10〉、久違回歸的金東律的迷你專輯〈答覆〉、秀智在 miss A 解散後的第一張個人作品〈Faces of Love〉以及 gu9udan 今日發行的迷你二輯〈Cait Sith〉。

最後就來聽聽鐘鉉收錄在〈Poet | Artist〉中的歌曲「在我們的春天來臨前」(Before Our Spring)，以美好的聲音記住這位才華洋溢的藝術家吧。





（照片來源：SM Entertainment、Yes24）

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