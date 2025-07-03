惠利疑似认爱第三段公开恋情！与舞者WOOTAE甜蜜互动曝光，新男友曾为伯贤、李起光等爱豆编舞

歌手兼演员惠利昨日被爆与舞者WOOTAE（蔡宇台）热恋超过一年。 对於这段传闻，双方口径一致，仅以「无法确认私生活」回应，并未直接否认，也让外界认为这已是实质上的恋情认证。

据韩媒称，惠利与WOOTAE因去年上映的电影《Victory》相识，惠利在片中饰演菜鸟啦啦队「千禧女孩」的队长，而WOOTAE则担任该片的HIP-HOP舞蹈指导。 两人从在庆尚南道巨济岛的拍摄与练习过程中逐渐培养感情，回到首尔后更发展为恋人关系。



惠利曾在个人YouTube频道「惠's Club」中，与共同出演《Victory》的演员朴世阮分享为戏学习啦啦队舞蹈的点滴，提到「因为电影里有很多90年代回忆的歌曲，想要好好呈现」，并说自己为此练舞长达3个月。 她还特别提到：「副编舞是Kinki老师，HIP-HOP部份则是WOOTAE老师，真的辛苦他们了」，并在字幕上打上「我爱你们」表达感谢。 当时该影片上传距今约10个月，因此外界推测两人那时可能已经交往。



WOOTAE则在自己的SNS上多次上传与《Victory》相关的照片与影片，甚至称「这部电影比《死侍》还有趣，还想再看一次。」他还在感想中称赞惠利与朴世阮的努力「让电影更闪耀、更有价值」。 此外，两人也在SNS上留下暧昧互动，惠利曾上传由WOOTAE拍摄的照片并写下「笨蛋的逆袭」，WOOTAE随后转发，惠利则回覆「帅气」，接著WOOTAE又留言「下周」，流露出甜蜜氛围。



WOOTAE还打趣地说：「还记得第一次接到电话的时候，那是在《Street Man Fighter》播出之后。 对方说主演是惠利小姐，而且是一部跳舞的电影。 我说自己从来没演过戏，更何况还是主演，觉得有点负担。 但对方立刻就请我负责编舞指导。 果然，还是持续做自己擅长的事最好啊。」

WOOTAE於2022年透过Mnet选秀节目《Street Man Fighter》打开知名度，主攻编舞，还擅长Breaking、House、Hip-hop、Krump等多元舞风，曾参与BoA的《NEGA DOLA》、李起光的《Don't Close Your Eyes》、伯贤的《Candy》、Highlight的《 The Blowing》等舞蹈编排。 因为在舞蹈圈展现的领导力与专业度，还被称为「舞蹈界吴恩英」（吴恩英为韩国知名育儿专家）。



对於恋情报导，惠利与WOOTAE双方皆未承认也未否认，仅强调「属於艺人的私生活」。 这让外界更相信两人确实正在热恋中。

值得一提的是，惠利过去已有两段公开恋情。 她曾与大16岁的歌手Tony An交往，后来又与演员柳俊烈相恋近8年，但在2023年11月宣告分手。 之后柳俊烈与韩韶禧认爱，惠利当时在SNS留下「有趣呢」的短评，引发网友揣测她与WOOTAE交往时间点是否重叠。



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