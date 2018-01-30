太阳&闵孝琳婚礼After Party选定超豪华酒店， 还邀请了《Twilight》梦幻森林婚礼设计大师参与
明星 2018年1月30日 星期二09:57 Rui
BIGBANG成员太阳和明星女友闵孝琳婚期将近，就在今日（30日）传出两人的婚礼After Party要在仁川市的PARADISE CITY HOTEL举行。
据说《朴轸泳的PARTY PEOPLE》的拍摄现场就是这家酒店的乐碧音乐厅，还有Wanna One的团综《Wanna City》也在这里拍摄。
为了这次的After City，新人特别邀请了为《Twilight》中设计出森林婚礼桥段的世界级派对策划师Youngsong Martin助阵。据悉，Youngsong Martin与太阳闵孝琳夫妻私交颇深。 因此，在祝福二人喜结连理的同时，在派对的安排与设计上也是煞费苦心。 他希望将二人犹如初恋般清新的感觉及闵孝琳无需修饰的自然之美以最完美的方式展现出来。
BIGBANG太阳与女演员闵孝琳将於2月3日於首尔某处教会内低调举办婚礼，婚礼只邀请家人，亲属以及好友参加。
「图：PARADISE CITY HOTEL官网/《Twilight》截图」
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