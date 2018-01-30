偶像们惊喜乱入Kakao「孤独房」聊天群组，还用了各种方式认证自己身份呢！ 【演员特辑】连眼睛都在演戏的男人，他们的眼神都超有魅力的不是吗～？！ 当IU正真挚的进行《IU TV》拍摄时，旁边工作人员们的焦点却全在「宝剑橘子」上！ KangTa透露H.O.T集体练舞！ 自认排在张佑赫、文熙俊之后 朴信惠为好友李洪基送上应援餐车，李洪基：「太感动了，原来是这种感觉啊！」 果然是 Red Velvet！帅气新歌〈Bad Boy〉横扫海内外音源榜 根本一对宝！《推理的女王2》主演崔江姬&权相佑逗趣海报剧照公开 （剧雷慎入）《Radio Romance》首播受好评 金所炫冬日拍落水戏惹人心疼 李敏镐入伍不忘做公益 捐助白米一吨给儿童福利会 颠覆高冷形象 EXO D.O.、世勋超搞怪大头贴公开 太阳&闵孝琳婚礼After Party选定超豪华酒店， 还邀请了《Twilight》梦幻森林婚礼设计大师参与 金在中庆生见面会《J-Party》盛大落幕 各国粉丝的祝贺成为亚洲头号话题！ OMG！ YG推新竞争选秀综艺《最后的新娘》 奖品竟然是李钟硕&姜栋元&南柱赫？ H.O.T将登上《无限挑战》六六歌第三季 2月15日录影 金秀贤近况照公开！穿上军服的他依然是挡不住的帅气～ 「脸蛋天才」来报到！2018花美男排名：朴志训、车银优、VERNON 《Section TV》公开EXO杜拜访问：以世勋为中心 一年比一年更团结 《葛莱美奖》转播乐评家盛赞防弹少年团 「希望明年能在典礼上看见他们」！ 《今生是第一次》李民基&金珉锡重聚 没想到私下也这么好 「对不起，谢谢⋯⋯」H.O.T 合体在即 Tony An、Kangta 感性发文「准备重逢吧」！