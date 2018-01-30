太陽&閔孝琳婚禮After Party選定超豪華酒店， 還邀請了《Twilight》夢幻森林婚禮設計大師參與
明星 2018年1月30日 星期二09:57 Rui
BIGBANG成員太陽和明星女友閔孝琳婚期將近，就在今日（30日）傳出兩人的婚禮After Party要在仁川市的PARADISE CITY HOTEL舉行。
據說《朴軫泳的PARTY PEOPLE》的拍攝現場就是這家酒店的樂碧音樂廳，還有Wanna One的團綜《Wanna City》也在這裡拍攝。
為了這次的After City，新人特別邀請了為《Twilight》中設計出森林婚禮橋段的世界級派對策劃師Youngsong Martin助陣。據悉，Youngsong Martin與太陽閔孝琳夫妻私交頗深。 因此，在祝福二人喜結連理的同時，在派對的安排與設計上也是煞費苦心。 他希望將二人猶如初戀般清新的感覺及閔孝琳無需修飾的自然之美以最完美的方式展現出來。
BIGBANG太陽與女演員閔孝琳將於2月3日於首爾某處教會內低調舉辦婚禮，婚禮只邀請家人，親屬以及好友參加。
「圖：PARADISE CITY HOTEL官網/《Twilight》截圖」
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