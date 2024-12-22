被(G)I-DLE小娟递麦唱功都会现形！先是崔显旭后是P.O，网联想胖虎与〈唠叨〉XD

昨晚（21日）SBS举行了年度盛会「2024 SBS演技大赏」，邀请了人气女团(G)I-DLE登场炒热气氛，队长小娟继青龙系列大奖又特别递麦给台下入围者，被递麦的人唱功也「现形」XD。

先回顾今年7月举行的第3届青龙系列大奖，(G)I-DLE受邀演唱，唱〈Fate〉时特地走下台和入围者互动，小娟中途把麦克风递给以《High Cookie》入围新人奖的崔显旭，崔显旭一唱网友都笑翻了！网喊「河李灿骗人的歌唱实力就这样全国放送出去了」、「《闪亮的西瓜》对嘴是有理由的」。「河李灿」就是崔显旭在另一部剧《闪亮的西瓜》的角色，是乐团主唱兼吉他手啊！大家这才反应过来崔显旭实际的唱功原来是如此XD。



아ㅅㅂ 최현욱 아이들 무대에 급피처링해줌아웃겨 pic.twitter.com/aqqRb0Wgrp — otot (@myottlife) July 19, 2024

*延伸阅读：

‎〈《闪亮的西瓜》河李灿真正歌唱实力曝光？(G)I-DLE小娟cue崔显旭献唱画面掀讨论〉‎

而昨晚的2024 SBS演技大赏上演类似剧本，(G)I-DLE唱了〈Super Lady〉和〈Fate〉，〈Fate〉一样走下台、小娟一样并把麦克风递给其中一人，这次雀屏中选的是(G)I-DLE的偶像前辈Block B出身P.O（表志勋），P.O以《好搭档》入围且后续顺利获奖。P.O开口声嘶力竭又笑倒观众，小娟和雨琦当场也被逗笑。



网友笑说「P.O胖虎的唱法是真的吗？」、「可是……你是……歌手啊……」、「我在打工的时候放著个，P.O唱歌的时候老板把声音关掉了」、「不是，P.O唱歌的样子怎么这么搞笑」，相当多人都不约而同联想《多啦A梦》里唱著「我是孩子王」的胖虎，或是P.O和死党WINNER宋旻浩在《新西游记7》演唱IU和2AM瑟雍名曲〈唠叨〉，两人大走音的名场面。不过，也有一些人针对质疑P.O的唱功替他说话，解释P.O是Rapper不是一般歌手，如果让一个团里的主唱来唱Rap肯定也会出现类似糗事。



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