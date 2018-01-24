金裕贞演新剧《先热情地清扫吧》男主角确定！ 就是《扑通扑通LOVE》里的他~
韩剧 2018年1月24日 星期三11:20 Sani
由人气网漫《先热情地清扫吧》改编的电视剧终於公开了男主角人选，就是曾经出演《扑通扑通LOVE》和《爸爸好奇怪》的安孝燮！
《先热情地清扫吧》是一部2013年开始连载的人气网路漫画，昨天公布了女主角人选，就是近年大热的颜值演技派——金裕贞。
剧情讲的是为生计和求职奔波、毫无卫生观念的女主角吉五雪，偏偏进了以清洁打扫为业的公司，还遇到有严重洁癖的CEO张善洁的故事。 张善洁把清洁看做人类的使命，不仅自己拒绝与他人肢体接触，就连世上的一丝尘埃都不能容忍，这两个人遇到一起感觉会很有趣啊~
昨日有消息称宋再临有望参演，但他接到的不是男主角，而是电视剧版新增加的角色。
原来，男主角的人选就是安孝燮！
安孝燮曾经在JYP做练习生，2015年与尹斗俊、金瑟琪合演电视剧《扑通扑通LOVE》出道，去年的《戒指女王》、《爸爸好奇怪》等剧里也有他。 据悉，安孝燮参加了很多次剧方会议，最终凭藉对角色的深入理解和把漫画搬进现实一般的魅力，从众多竞争者中胜出。 虽然不是观众很熟悉的面孔，但外形气质真的不错，很期待他跟金裕贞的合作！
（图源：《扑通扑通LOVE》剧照）
《先热情地清扫吧》由《仁粹大妃》卢钟灿导演与《朝鲜枪手》韩熙政作家联手打造，4月由JTBC播出。
（图源：Starhaus，TV DAILY，JTBC）
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