金裕貞確定出演《先熱情地清掃吧》 有望再次搭檔宋再臨

金裕貞將出演JTBC新月火劇《先熱情地清掃吧》，飾演不愛打掃的求職生，對手戲演員很有可能是宋再臨哦！

這部劇改編自2013年開始連載的同名人氣網漫，女主角吉五雪是一位求職生，超有熱情、積極向上，但卻很討厭打掃衛生；偏偏男主角張善潔是清掃公司的CEO，把清潔看得比命還重要。



（圖源：網路）

金裕貞飾演吉五雪，這將是她踏入成年後的第一個角色！ 吉五雪一直在找工作，各種兼職都做了個遍，殘酷艱險的現實生活令她無暇談戀愛，就連保持清潔都成了奢侈品，天天穿著膝蓋變形的舊運動褲走來走去，衛生觀念趨近於零。

而這樣的她，卻偏偏進了一家專門做清掃服務的公司，CEO還有潔癖！ 於是，「人類大改造」計畫就此開始......



（圖源：TV DAILY）

同時，演員宋再臨也透過所屬社表示：「接到了《先熱情地清掃吧》出演邀約，正在積極討論。 」宋再臨接到的是網漫原著中沒有的新角色「崔君」，如果接拍，這將是他在去年4月的《我們的甲順》之後時隔一年回歸小螢幕。



（圖源：JTBC）

金裕貞和宋再臨在2012年的《擁抱太陽的月亮》中就有過合作，不知這一次能否再度搭檔呢？

（標題圖：TV DAILY，JTBC）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究