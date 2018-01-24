金裕貞演新劇《先熱情地清掃吧》男主角確定！ 就是《撲通撲通LOVE》裡的他~
韓劇 2018年1月24日 星期三11:20 Sani
由人氣網漫《先熱情地清掃吧》改編的電視劇終於公開了男主角人選，就是曾經出演《撲通撲通LOVE》和《爸爸好奇怪》的安孝燮！
《先熱情地清掃吧》是一部2013年開始連載的人氣網路漫畫，昨天公佈了女主角人選，就是近年大熱的顏值演技派——金裕貞。
劇情講的是為生計和求職奔波、毫無衛生觀念的女主角吉五雪，偏偏進了以清潔打掃為業的公司，還遇到有嚴重潔癖的CEO張善潔的故事。 張善潔把清潔看做人類的使命，不僅自己拒絕與他人肢體接觸，就連世上的一絲塵埃都不能容忍，這兩個人遇到一起感覺會很有趣啊~
昨日有消息稱宋再臨有望參演，但他接到的不是男主角，而是電視劇版新增加的角色。
原來，男主角的人選就是安孝燮！
安孝燮曾經在JYP做練習生，2015年與尹斗俊、金瑟琪合演電視劇《撲通撲通LOVE》出道，去年的《戒指女王》、《爸爸好奇怪》等劇裡也有他。 據悉，安孝燮參加了很多次劇方會議，最終憑藉對角色的深入理解和把漫畫搬進現實一般的魅力，從眾多競爭者中勝出。 雖然不是觀眾很熟悉的面孔，但外形氣質真的不錯，很期待他跟金裕貞的合作！
（圖源：《撲通撲通LOVE》劇照）
《先熱情地清掃吧》由《仁粹大妃》盧鍾燦導演與《朝鮮槍手》韓熙政作家聯手打造，4月由JTBC播出。
（圖源：Starhaus，TV DAILY，JTBC）
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