年初带著第五张迷你专辑〈秘密花园〉回归的 Oh My Girl,不仅在海内外大获好评、夺下品牌评价季军,昨日更写下了意义非凡的新纪录——出道后首座音乐节目冠军奖杯!

23 日久违地复播的 SBS MTV《The Show》中,Oh My Girl 以同名主打歌击败 JBJ 及请夏,成为 1 月第四周的冠军得主。

2015 年出道的 Oh My Girl,虽然早已以稳定的现场演唱功力与多变风格而备受肯定,却是第一次征服音乐节目;获奖后成员们纷纷感动落泪,并感谢粉丝 Miracle 的支持,也说:「在成员 Arin 主持的日子得到 Oh My Girl 的第一个第一名,真的很开心!」

(照片与影片来源:WM Entertainment、SBS)

