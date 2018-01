Red Velvet 29日攜《Bad Boy》回歸,漫畫風預告公開 fromis_9女團今日正式出道 官方正名公開! 《名單公開2018》殷志源帥氣的童顏,實際上與他們都是同齡人!而他的童顏秘訣是.. 《Super TV》開播在即!綜藝新手東海的目標依然溫和「想好好地適應~」 河智苑追悼弟弟田汰遂:「愛你,汰遂啊」 梁世宗 180 度大變身!與 AOA 惠晶攜手代言服飾 成熟帥氣更迷人 朴寶劍帥氣登台版《VOGUE》:想成為正能量演員 張根碩回歸小螢幕!首度攜手韓藝璃 SBS 新劇《Switch——改變世界吧》3 月播出 是最強「男神收割機」啊!朴信惠有望和玄彬共同出演新劇《狐狸新娘星》! 準備和秀智一起度假去!最新主打歌〈Holiday〉首波預告耀眼出爐 防彈少年團〈MIC Drop〉人氣超持久 盤踞告示牌百大單曲榜長達 8 週! 金裕貞演新劇《先熱情地清掃吧》男主角確定! 就是《撲通撲通LOVE》裡的他~ 療癒系電影《記憶中的美好歌聲》 沒說出來不代表不痛 這大概就是愛情的力量!申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依舊甜蜜 出道 1009 天後第一次 新大勢 Oh My Girl 憑〈秘密花園〉奪冠! 朱相昱、陳世娫、尹施允主演新劇《大君》定檔3月4日播出 BoA與男藝人們合作的《Only One》舞台!每個版本都值得好好收藏~ 徐仁國收到tvN新劇《億萬顆星星》出演提案 改編自2002年同名日劇

年初帶著第五張迷你專輯〈秘密花園〉回歸的 Oh My Girl,不僅在海內外大獲好評、奪下品牌評價季軍,昨日更寫下了意義非凡的新紀錄——出道後首座音樂節目冠軍獎盃!

23 日久違地復播的 SBS MTV《The Show》中,Oh My Girl 以同名主打歌擊敗 JBJ 及請夏,成為 1 月第四週的冠軍得主。

2015 年出道的 Oh My Girl,雖然早已以穩定的現場演唱功力與多變風格而備受肯定,卻是第一次征服音樂節目;獲獎後成員們紛紛感動落淚,並感謝粉絲 Miracle 的支持,也說:「在成員 Arin 主持的日子得到 Oh My Girl 的第一個第一名,真的很開心!」

再度恭喜 Oh My Girl,現在就來看看她們昨日的表演吧!





(照片與影片來源:WM Entertainment、SBS)

