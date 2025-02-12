《喀喀喀喀》主演池珍熙从小因血型与家人不同而怀疑自己非亲生！「曾烦恼是否要寻找亲生父母」

新型态办公室喜剧《喀喀喀喀》主演池珍熙与李奎炯来到YT节目进行宣传，池珍熙更是分享了自己从中学到入伍，怀疑自己是被领养的小孩，到最终真相大白的心境变化。

日前公开的YT频道节目，请来了池珍熙、李奎炯共同演出并宣传新戏《喀喀喀喀》，池珍熙也分享了自己的趣事。他表示自己在中学入学时，最先进行的就是血型的检查，当时他得知了自己是A型。不过回到家中一问，妈妈是B型爸爸是O型，让他开始怀疑自己可能是捡来的。



并且池珍熙是家中的独生子，他也怀疑父母亲是因为生不出小孩而到外面领养了他，这让同行的嘉宾李奎炯惊呼「你才中学，已经能够思考到这样的程度吗？」池珍熙继续说著，虽然相当感谢把他养大的双亲，也曾想是否要让他们知道自己已知道非亲生这个事实呢？是否要寻找亲生的父母？当面问他们为何当时要把我抛弃？是否家境艰困而养不起小孩只好送养？当时中学的他心中总有著这些疑问。



既然是领养的孩子，那可能在老照片上也没那么多。池珍熙更是找过了父母亲所收藏的他幼时照片，没想到连周岁的照片都好好保留著，他心想「这对养父母真的很有心，连周岁的照片都保留了」，於是他下定决心要好好孝顺养大自己的父母，不需要纠结亲生父母的问题了。



一直到池珍熙要入伍，此时又再度做了血型检查，得到的结果竟然是B型！他才发现自己从小时候到入伍前一直都误会了父母，还内心交战了好长一段时间，把自己当作是领养的小孩，就算与父母有相似之处，他还认为「是长时间相处才越来越像」等等无法正面承认是一家人，最后终於真相大白，池珍熙是亲生的没错，原来出生的秘密都只是自己脑补，令现场大笑起来。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻