HIGHLIGHT梁耀燮时隔6年solo回归！ 2月中旬发片
KPOP 2018年1月19日 星期五11:09 Sani
梁耀燮将在2月发行solo专辑！ 在6年前的《咖啡因》之后，又能听到他温暖声音的solo啦~~
HIGHLIGHT所属社Around US宣布：「梁耀燮将在2月中旬发行solo专辑，目前还没有确定具体日期。 已经在日本札幌拍摄了封面写真，接下来要拍MV。 」
梁耀燮上一张专辑还是2012年的《The First Collage》，主打歌是和龙俊亨合作的《咖啡因》至今已经有6年之久了~本次专辑包含去年12月在HIGHLIGHT演唱会的SOLO舞台上公开过的歌曲《 星》，收录的都是梁耀燮亲自作词作曲的歌曲，还有不少跟其他音乐人的合作，让人很期待！
据悉，包括梁耀燮在内，HIGHLIGHT成员们在今年上半年将集中进行个人活动。
最后回顾一下居然已经是6年前的这首《咖啡因》，不知道耀燮欧巴这次的新歌会是什么概念呢？
（图源：Around US，IG）
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