《记忆中的美好歌声》任时完大赞剧中童星表现

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《记忆中的美好歌声》（韩国原译：《想念哥哥》）由演员任时完与高我星担纲演出，主角任时完也在先前的访问中大赞合作的小童星们。



任时完说：“这次的作品中虽然没有像宋康昊与李圣旻这样的前辈存在，不过还是会有点压力。”之前任时完曾在电影《正义辩护人》中与宋康昊前辈合作，又在电视剧《未生》中与饰演科长的李圣旻前辈合作，两大前辈都给任时完带来许多学习的经验。



“不过我们这次的作品《记忆中的美好歌声》有黑马，也就是童星郑俊元以及李蕾，李蕾比俊元还小几岁，但是这两位小朋友的演技让我很佩服，想称他们为小老师了。”



其实爱看韩片的观众对李蕾并不陌生，她就是演出《希望：为爱重生》（韩国原译：《素媛》）的那位小女主角素媛，当时演出受到严重创伤后的孩子，令人非常心疼，近期也演出人气电视剧《魔女的法庭》，相信大家都注意到她的出色演出。



《记忆中的美好歌声》描述韩国战争时期真实存在的一个儿童合唱团，在令人失去了一切的战场，传出的幼小歌声却具有伟大的情操，格外疗愈人心。2月2日即将在台温馨上映。



照片:华联国际

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