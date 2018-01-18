YG家族出动！姜升润&李遐怡演唱姜栋元&韩孝周电影《Golden Slumbers》OST

YG家族出动！姜升润&李遐怡演唱姜栋元&韩孝周电影《Golden Slumbers》OST

电影   2018年1月19日   星期五08:00   ZJM  

YG家族出动！WINNER姜升润和李遐怡为姜栋元新电影《Golden Slumbers》献声。这部由姜栋元、韩孝周、金成钧等出演的犯罪剧情片定档2月14日情人节了！


韩版《Golden Slumbers》是翻拍2010年的由小说改编的日本电影。电影讲述的是被指为在光化门发生的总统候选人暗杀事件的犯人，及其在逃亡过程中令朋友们陷入险境的故事。还有崔宇植、庭沼珉、李准赫友情出演，尹继尚特别出演。

和姜栋元同是YG家族的WINNER姜升润和李遐怡，于18日发表了姜栋元、韩孝周主演电影《Golden Slumber》的特别OST。

《Golden Slumbers》在17日举办了制作发布会特别是姜栋元在《1987》中饰演延世大学学生李韩烈烈士，这次演被追捕的犯人，会有怎样的反差呢？电影海报上的「不要相信任何人，还有一定要活下来」，更令人期待了！

图：CJ Entertainment

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留言/评论
  • Elaine Wen
    姜棟元在1987中，是飾演延世大學學生李韓烈，不是計程車司機@@
    6小时前
  • 黃依肜
    8小时前
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