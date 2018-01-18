首次到访中东 EXO的杜拜游记

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EXO的歌曲《Power》成为韩国最初入选哈利法塔前的杜拜喷泉(The Dubai Fountain)的表演音乐，成员们受邀首次到访中东国家，在出席完官方活动后，自然是要好好去玩啦！

EXO获邀到杜拜亲自观赏喷泉Show，在当地引起哄动。其后他们在当地游玩，成员们更陆续在网络分享兴奋游记，首先是没有SNS的CHEN，他也久违在官网留言：

「米勒-拾麦穗的女人

出生以来首次来到沙漠

脚下踩著细沙的感觉很好

映著彩霞的风景也很美丽

想跟爱丽们炫耀一下

托爱丽的福又累积了一次好的回忆

我们爱丽们

新一年多多接福，健康地度过这一年就好了～

-2018.01.17 CHEN在杜拜写给爱丽们的日记」

CHEN仿效世界名画，附上了一张在沙漠中的照片，虽然看不清脸，可字里行间都感受到他的开心~





而世勋则在IG更新照片，一张是他入乡随俗，以头巾裹脸的造型自拍，另一张则是他在沙漠中坐上越野车的照片。





而伯贤更是一口气上传了三张照片，看来他们在沙漠真的玩的好开心呀！







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