SEVENTEEN 胜寛同名水井诞生！生日前的帅气挑战令歌迷惊喜万分
KPOP 2018年1月17日 星期三12:51 施乃琪
昨天 (1/16) 是 SEVENTEEN 主唱胜寛的生日，许多喜爱的他们粉丝们为了替他庆生，而携手献爱到海外！
「DCInside 夫胜宽 Gallery」为了庆祝胜宽的廿一岁生日，而自发性地发起募款活动，最后以胜宽的名义在柬埔寨打造了一座水井「夫胜宽的 1 号井」，改善当地饱受缺水之苦的生活。
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另一方面，许多 Carat 想必都已经知道胜宽在生日前不久参加了《蒙面歌王》，以超龄的唱功诠释 FTIsland 的「希望」、大前辈 Bigmama 的「捐」等歌曲，甚至一举打入歌王战，首度登场就夺下超亮眼成绩！
节目播出后，胜宽也在官方 Instagram 上透露了感想：「锵锵～原来我的声音那么好认⋯⋯国主姊姊也说我表现得很好⋯⋯真的觉得很神奇很感动啊 Carat 们！那个瞬间真的恍如梦境。以后我会继续作为 SEVENTEEN 的主唱、给大家看见更帅气的表现。」
现在就来听听胜宽练习了三年，终於爆发出来的感人表演吧！
（照片来源：Pledis Entertainment / 影片来源：MBC）
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