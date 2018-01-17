SEVENTEEN 勝寛同名水井誕生！生日前的帥氣挑戰令歌迷驚喜萬分

昨天 (1/16) 是 SEVENTEEN 主唱勝寛的生日，許多喜愛的他們粉絲們為了替他慶生，而攜手獻愛到海外！

「DCInside 夫勝寬 Gallery」為了慶祝勝寬的廿一歲生日，而自發性地發起募款活動，最後以勝寬的名義在柬埔寨打造了一座水井「夫勝寬的 1 號井」，改善當地飽受缺水之苦的生活。

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另一方面，許多 Carat 想必都已經知道勝寬在生日前不久參加了《蒙面歌王》，以超齡的唱功詮釋 FTIsland 的「希望」、大前輩 Bigmama 的「捐」等歌曲，甚至一舉打入歌王戰，首度登場就奪下超亮眼成績！

節目播出後，勝寬也在官方 Instagram 上透露了感想：「鏘鏘～原來我的聲音那麼好認⋯⋯國主姊姊也說我表現得很好⋯⋯真的覺得很神奇很感動啊 Carat 們！那個瞬間真的恍如夢境。以後我會繼續作為 SEVENTEEN 的主唱、給大家看見更帥氣的表現。」

現在就來聽聽勝寬練習了三年，終於爆發出來的感人表演吧！





（照片來源：Pledis Entertainment / 影片來源：MBC）

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