2PM佑荣：「5年前的我和钟铉一样」 撑过忧郁期只因放不下其他成员

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2PM成员佑荣近日接受采访时提到不久前因忧郁症离开大家的钟铉，表示自己也有过相似的心路经历，令人心痛。

昨日下午佑荣接受采访，提到自己在过去的5年6个月中「失踪」的心路历程：「当时想休息，但不是因为觉得有努力工作、应该放松一下，而是在太小的年纪受到了太多的关注和荣誉，感到很沉重和虚无。 」

佑荣提到了钟铉，表示自己很理解他的感受：「年纪更小的时候感到很茫然，实在撑不下去了就回到釜山休息，想法变得很忧郁，觉得前途暗淡又迷茫。 」



「不久前听到钟铉的消息，感觉我在5年前也是那样。 钟铉一定是比我更辛苦才会做出那样的选择，说实话，我理解他。 不仅是我，很多人都有相似的经历，就像发生在我身上一样。 」

佑荣说，为了战胜这一感觉，一直在想自己的成员们：「我结束也没关系，但是不能抛弃这些人（成员们）啊。似乎仅自己遇到了这思春期一般的关卡，但没有必要自己一人做出这样的选择。一直想著成员们进行坚持，慢慢找到了方向。 」



（图源：TV DAILY）

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