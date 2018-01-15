Red Velvet Joy VS gugudan金世正VS金请夏：小露香肩，性感迷人
Beauty 2018年1月16日 星期二09:00 ZJM
看看Joy、金世正和金请夏这性感香肩~
▼Red Velvet Joy在平昌梦想演唱会上穿过。 搭配黑色长裤和黑色高跟鞋，彰显成熟韵味。 星星形状的耳钉作为亮点，但不及Joy橘红色的性感丰唇吸引。
▼gugudan金世正在SBS演艺大赏上和全炫茂、金俊炫和DinDin表演《Amor Party》时穿过。 包臀黑裙的波浪形裙边更显女人味，搭配低跟系带皮鞋增添可爱感。
▼请夏在《拜托了梳妆台》中穿过，搭配黑色贝雷帽、包臀短裙和高帮靴。 典型的重点在於上身的造型搭配，令人视线放在上身，这样有拉伸身高的效果。
▼这件衬衫是Not your rose品牌的off-shoulder choker blouse，露肩+系带+不规则剪裁+喇叭袖，尽显女人魅力。 能掩饰拜拜袖、小游泳圈，非常适合锁骨明显的美妞~
图：TVDaily、SBS演艺大赏截图、拜托了梳妆台3截图
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