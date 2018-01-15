「讨厌我就别关注吧」 南太铉直球回击恶意网友！
KPOP 2018年1月15日 星期一12:04 施乃琪
韩国网路世界里的许多轻率发言、恶意评论格外令人诟病之际，仍有许多网友热衷於以酸言酸语包装无谓的好奇。一向直言坦率的南太铉，最近就对这样的风气写下一针见血的回应！
南太铉於 14 日在自己的 Instagram 上发文，以十分白话的语气表示：「哎，是因为访问中有人问到关於退出 WINNER 的问题，我才得要回答的，否则我也不想提到。」
「还有，有人说我一直变换说法？要是我一五一十地交代退出的理由，感觉就像是我有所损失吗？别人默默把话藏在心里时，就闭上嘴别再发表恶意言论了吧。」
「我也不喜欢吵架，所以请去支持你喜欢的人。」南太铉表示：「我也不是偶像，就算大众不拼命帮我制造善良又努力的形象，我自己也知道该怎么活得好好的。还有，我做著我想做的事，正因如此，我比坐在我家附近骂我脏话的你们，更好好地吃饭度日。」
最后，南太铉十分简洁地作结：「讨厌我的话，就滚开别关注我了，拜托。」希望大家都能以更成熟的态度和价值观，去喜爱、支持自己的偶像，也请时刻记得舆论的言语可能造成莫大的影响。
（照片来源：souththth）
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留言/评论
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別像個陰魂不散的惡鬼老是纏著他不放，放過南南，也放過你們自己吧，不喜歡還硬是要關注的，只能說夠變態
1小时前