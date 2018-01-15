「討厭我就別關注吧」　南太鉉直球回擊惡意網友！

韓國網路世界裡的許多輕率發言、惡意評論格外令人詬病之際，仍有許多網友熱衷於以酸言酸語包裝無謂的好奇。一向直言坦率的南太鉉，最近就對這樣的風氣寫下一針見血的回應！

南太鉉於 14 日在自己的 Instagram 上發文，以十分白話的語氣表示：「哎，是因為訪問中有人問到關於退出 WINNER 的問題，我才得要回答的，否則我也不想提到。」

「還有，有人說我一直變換說法？要是我一五一十地交代退出的理由，感覺就像是我有所損失嗎？別人默默把話藏在心裡時，就閉上嘴別再發表惡意言論了吧。」

「我也不喜歡吵架，所以請去支持你喜歡的人。」南太鉉表示：「我也不是偶像，就算大眾不拼命幫我製造善良又努力的形象，我自己也知道該怎麼活得好好的。還有，我做著我想做的事，正因如此，我比坐在我家附近罵我髒話的你們，更好好地吃飯度日。」

最後，南太鉉十分簡潔地作結：「討厭我的話，就滾開別關注我了，拜託。」希望大家都能以更成熟的態度和價值觀，去喜愛、支持自己的偶像，也請時刻記得輿論的言語可能造成莫大的影響。



（照片來源：souththth）

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