勒戒中南太铉YT上传影片对昔日作为忏悔道歉：「想好好做人，向所有认识我的人道歉，妈妈对不起。」

昔日出身偶像团体WINNER，歌手南太铉前阵子争议不断，除了吸毒风波以外，也有酒后驾车的事件发生，近期他透过SNS与YT持续更新自己的近况，坦言自己正为了戒毒而努力，向所有人道歉，也表示将自己负起责任面对一切。

南太铉在YT频道上公开了自己的第二段故事，影片中的他坐在一个阴暗的角落，偶尔望向镜头，表达正在进行忏悔的心情，他的心情则是以旁白的方式朗读出来。在第一段故事中，他记录了自己走在路上并搭乘公车的样子，表达了曾经在舞台上发光的他，如今走在路上也只是一个不会被认出来的普通人而已。



南太铉坐在镜头前，表示自己虽然是歌手南太铉，但他却放弃了人性，有严重的女性偏见，也拿自己喜爱的音乐来开玩笑，饮酒以及吸毒等错误的行为，让他自己回顾自己都觉得相当垃圾。虽然曾经度过痛苦时光，他也不为自己找任何藉口，全面道歉。对於真心喜爱他的粉丝们、因为他而受害的人们、正在皱起眉头看著这影片的人们、还有他的妈妈，他只想说对不起。

南太铉也表示，过著这样的生活并不是任何人的胁迫，全都是自己的选择。当然也曾想过结束自己的生命，但为了对自己的选择负起责任，於是活到了现在。现在的他决定成为另一个人，想要尽全力改变自己。南太铉也提到为了戒毒，目前自己住在康复中心，在那里他总是反省著自己，要戒毒必须要先活成一个真正的「人」。



南太铉在10月19日即将面对公开庭审，他也表示虽然感到很担心，但也知道担心并於事无补，他选择诚实面对自己的错误，也会接受审判结果。

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