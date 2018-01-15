《看见你的声音5》回来啦！原班人马主持群预告1月26日首播，大家期待吗～？
综艺 2018年1月15日 星期一11:47 MiJimin
这次仍旧是金钟国、刘世允、利特携手主持，预告中还提到有全新企划哦～！好期待首播喔～，小编超爱看这节目的～！每次都有惊喜…。
Mnet热门音乐节目《看见你的声音5》终於回来啦～！早先在去年尾就公开主持人的个人预告，金钟国、刘世允、利特一一亮相，依旧是原班人马主持也粉丝们相当开心。
而在2018年初节目组也公开了三位拜年的预告，原本每周四播出的时段，《看见你的声音5》也确定改在每周五的晚上八点播出啦～！金钟国想多说一点节目的内容，却被旁边的两人阻止了，而利特也提到了第五季绝对是不容忽视，以及节目组也透露会有全新企划单元，将为第五季带来更新更独特的内容。
《看见你的声音5》是以让来宾猜出眼前的素人团队，单用眼睛看来猜出到底谁是音痴、谁是天籁，各种惊喜与神秘的节目桥段也相当吸引人～！你准备好迎接第五季的来临了吗～？
（截图自：Mnet Official）
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