【单身人士慎入】金基邦夫妇的「虐狗」大法 《Super TV》第1集预告「刚开始就散漫的爱豆们」！利特：已经开始录制了，神童：先叫外卖吃吧！ 《不是机器人啊》俞承豪&蔡秀彬浪漫甜美的「流星雨KISS」剩下的集数就走花路吧～！ 你最希望谁担任《尹食堂》的工读生？韩网票选前五名让人难以抉择！ 女星们都曾穿过同款连衣裙～橙、蓝、白各显妖娆魅力 Krystal：f(x)的空白期，对粉丝觉得抱歉！成员们都很喜欢音乐，很想发专辑！ BoA携手李相烨出演《认识的哥哥》就在明晚 还记得他们合作过的韩剧吗～？ 这只女团「疯了」，歌曲太魔性洗脑！ 这表演这画风这装束这动作，真的是非常80年代! 惠利用手写信传达《Two Cops》终映感言！会认真回顾、反省，展现出更好的模样！ 久违的SUHO月刊 记录杜拜美景美人 监狱剧结束了，监狱综艺来了！能否延续监狱题材的人气？ 刷新纪录！《与神同行》在台票房超越《尸速列车》荣登最卖座电影啦～！ T-ara 终於反击 拒绝前东家注册团名专利 HIGHLIGHT梁耀燮时隔6年solo回归！ 2月中旬发片 《Voice2》要来了！ 李荷娜喊话：很想再次出演 《记忆中的美好歌声》任时完大赞剧中童星表现 《孝利家民宿2》路人拍到润娥和孝利开车兜风 金在中行程满满 生日见面会前夕将为《EDaily 文化大奖》颁奖！ 万众瞩目的「主人公」闪电回归！善美甫发片立刻横扫音源榜

金基邦和他妻子在SNS上的各种秀恩爱，单身狗们看到真是会羡慕嫉妒恨的～

演员金基邦的名字也许不太熟悉，但看到脸应该都会有印象，粗犷的络腮胡子在韩国艺人里非常有识别性。加上他的兄弟团，是演艺圈众所皆知好感情的朋友～



金基邦和美妆品牌副代表金熙京（音译）在2017年9月30日举办了婚礼，目前是新婚状态的他们真是恩爱~看看他们都是怎么用情侣物品虐狗的↓



▼情侣帽



▼情侣衫、情侣鞋



▼情侣手表



▼情侣墨镜



金基邦的妻子长得挺漂亮的嘛，按金基邦自己的话来说就是「内外在都美的福球滚来，当然毫不犹豫地接住了」。 祝这对夫妻一直幸福美满吧~大家是不是也喜欢在SNS上秀恩爱呢？ 单身狗飘过......

金基邦在许多韩剧中都演过配角，电视剧作品包括《树大根深》、《Golden Time》、《九家之书》、《对我而言可爱的她》、《乳酪陷阱》《六龙飞天》、《任意依恋》，目前在《Jugglers》中饰演朴代理的角色。

图：金基邦及其妻子IG

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