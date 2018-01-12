【单身人士慎入】金基邦夫妇的「虐狗」大法
明星 2018年1月19日 星期五10:00 ZJM
金基邦和他妻子在SNS上的各种秀恩爱，单身狗们看到真是会羡慕嫉妒恨的～
演员金基邦的名字也许不太熟悉，但看到脸应该都会有印象，粗犷的络腮胡子在韩国艺人里非常有识别性。加上他的兄弟团，是演艺圈众所皆知好感情的朋友～
金基邦和美妆品牌副代表金熙京（音译）在2017年9月30日举办了婚礼，目前是新婚状态的他们真是恩爱~看看他们都是怎么用情侣物品虐狗的↓
▼情侣帽
▼情侣衫、情侣鞋
▼情侣手表
▼情侣墨镜
金基邦的妻子长得挺漂亮的嘛，按金基邦自己的话来说就是「内外在都美的福球滚来，当然毫不犹豫地接住了」。 祝这对夫妻一直幸福美满吧~大家是不是也喜欢在SNS上秀恩爱呢？ 单身狗飘过......
金基邦在许多韩剧中都演过配角，电视剧作品包括《树大根深》、《Golden Time》、《九家之书》、《对我而言可爱的她》、《乳酪陷阱》《六龙飞天》、《任意依恋》，目前在《Jugglers》中饰演朴代理的角色。
图：金基邦及其妻子IG
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