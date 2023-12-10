《种豆得豆》赵寅成带著「棍子」登场！李光洙竟对他说：「哥～你现在不是社长了，去洗萝卜」

8日播出的《种豆得豆》中，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦决定利用从夏天到秋天倾注热情获得的农作物，腌制辛奇（泡菜）并结束农活。爲了做出好吃的辛奇，都敬秀也提前进行学习，在他的指挥下，大家也开始一步一步腌制白菜。

这时...赵寅成突然出现，让所有人大吃一惊。罗PD解释赵寅成登场的原因说：「因爲一次都没帮上忙。」赵寅成还介绍自己来自美国，现在先拍摄一下，等等要再飞回去 XD



好笑的事赵寅成还带著棍子来，李光洙就说：「哥...你先把棍子放下好吗？你现在已经不是社长了！」赵寅成：「我为什么不是社长？我是社长啊！」李光洙又说：「哥～你现在是兼职生，哥～你现在去洗一下萝卜！」赵寅成还分享每年会和法轮大师一起腌制3000棵辛奇，提到那里是从拔白菜开始做，李光洙听到就回嘴：「那里是从拔白菜开始，我们这里是从种白菜开始。」赵寅成听到就拿著棍子对著他说：「在这里是不是没有人能控制你？我看节目他很胡作非为啊！」一直斗嘴真的太有趣！



腌辛奇结束后，都敬秀煮了白切肉、赵寅成也煮了《偶然成为社长》的招牌菜品「松叶蟹泡面」。最后，赵寅成说：「可以参与到最后一期录制，一起腌辛奇、一起做结尾，我也很开心。一方面本来（心里）对他们有亏欠，可以一起做点什么，心里爽快了许多，对我们来说也会成爲美好的回忆。」



最后，新手农民们也给帮助过他们的村民们准备了充满爱意的礼物和手写信，希望之后还有第二季啊～～



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