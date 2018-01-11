顶尖16团参加《偶像运动大会》保龄球赛 EXO&Wanna One&Red Velvet集结
明星 2018年1月11日 星期四12:22 Rui
MBC每年农历新年都推出的出席特辑「偶像运动大会」今年再出击，进行田径、保龄球、射箭、艺术体操和有氧操比赛，更是首次推出了保龄球赛。
不久前媒体就曝光Wanna One要出站保龄球赛，除了他们以外还有哪些爱豆团呢？
保龄球赛分男女组进行，男子组参赛队伍有EXO、HIGHLIGHT、Wanna One、SEVENTEEN、Monsta X、ASTRO、KNK和SNUPER 8队，其中不乏有人是保龄球高手。
而女子组的参赛团队则有APINK、Red Velvet、GFRIEND、Lovely、Nine Muses、MAMAMOO、Weki Meki和LABOUM等8组，顶尖人气女团在体育馆而非舞台上对决， 怎叫人不期待？
此前，节目组就公开了保龄球赛的特别MC由Infinite的圣圭和EXID的Hani担任，帅男靓女的组合十分养眼。
「图：网路」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论