顶尖16团参加《偶像运动大会》保龄球赛 EXO&Wanna One&Red Velvet集结

顶尖16团参加《偶像运动大会》保龄球赛 EXO&Wanna One&Red Velvet集结

明星   2018年1月11日   星期四12:22   Rui  

MBC每年农历新年都推出的出席特辑「偶像运动大会」今年再出击，进行田径、保龄球、射箭、艺术体操和有氧操比赛，更是首次推出了保龄球赛。

不久前媒体就曝光Wanna One要出站保龄球赛，除了他们以外还有哪些爱豆团呢？

保龄球赛分男女组进行，男子组参赛队伍有EXO、HIGHLIGHT、Wanna One、SEVENTEEN、Monsta X、ASTRO、KNK和SNUPER 8队，其中不乏有人是保龄球高手。

而女子组的参赛团队则有APINK、Red Velvet、GFRIEND、Lovely、Nine Muses、MAMAMOO、Weki Meki和LABOUM等8组，顶尖人气女团在体育馆而非舞台上对决， 怎叫人不期待？

此前，节目组就公开了保龄球赛的特别MC由Infinite的圣圭和EXID的Hani担任，帅男靓女的组合十分养眼。

「图：网路」

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