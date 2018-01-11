大好消息！EXID 率智动手术后顺利出院 持续回诊休养「努力早日和 Leggo 见面」
KPOP 2018年1月11日 星期四08:40 施乃琪
Banana Culture 於 10 日发出官方声明表示：「各位粉丝想必很关心率智的消息，首先，帅智於 8 日顺利弟接受了眼窝减压手术，现在正在休养当中。」
「主治医师认为目前手术已顺利完成，但因为『眼窝减压』是必须持续观察追踪的手术，现阶段要宣告确切的手术结果还有些困难。」声明中写道：「率智已经於本日（10 号）出院返家，接下来预计在家休养同时持续回诊接受治疗。」
「为了尽快以健康的模样和大家见面，率智自己会专心地接受治疗并好好休养，也想向等待至今的各位粉丝说声谢谢。」最后，公司也表示：「公司的全体职员也会努力协助率智早日康复，并告诉粉丝之后的状况。谢谢大家的担心与支持。」
另一方面，昨日正好是率智的生日，老么正花也贴心地在自己的 Instagram 上写道：「独一无二的率智大姐：真心祝姐姐生日快乐！希望姐姐你今年都很幸福，和我们一起分享幸福吧，我爱你啊！」
再次祝率智生日快乐，更重要的是早日康复罗！
（照片来源：Banana Culture、jeonghwa_0508）
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