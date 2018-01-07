不愧是YG！谁不想拥有BLACKPINK House这种粉红房子♥

不愧是YG！谁不想拥有BLACKPINK House这种粉红房子♥

综艺   2018年1月8日   星期一08:30   ZJM  

《BLACKPINK House》真人秀里的房子装修布置得梦幻又不浮夸，BLACKPINK对此感叹不已，大家的公主梦也实现了吗?

▼连BLACKPINK成员们都说门口像《爱丽丝梦游仙境》电影里的场景，粉红门+草丛的设定十分唯美，和庭院里有情调的玻璃小屋太配了！

▼进门上台阶后，就能看到BLACKPINK House的真容了。这栋建筑曾经是一家Hello Kitty咖啡店，所以保留了之前的粉红瓦片。

▼入门就能看到pink，窗台沙发也是pink。

▼一楼开放式厨房里应有尽有。 是每个女生的梦想厨房吧？

▼来到二楼，布置得同样温馨典雅。小空间也是pink，ROSÉ喜欢得不得了~

▼二楼的两间房略微不同，粉色拱形的背景墙唯美梦幻。

虽然不算很豪华，但足够雅致大方。 粉红色的部分不多也不少，既满足了少女心，又不会过於浮夸。而且将在弘大如此昂贵的地皮上的这栋建筑，花费数月重新装修，用来拍摄BLACKPINK的真人秀。 不愧是YG，够大手笔！

图：《BLACKPINK House》截图

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