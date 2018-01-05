（有更新）张贤胜与申秀智交往4个月？ CUBE：「本人确定中」，女方已承认！

（有更新）张贤胜与申秀智交往4个月？ CUBE：「本人确定中」，女方已承认！

明星   2018年1月5日   星期五13:45   Sani  

今日，张贤胜被爆料正在与保龄球选手申秀智恋爱中，已经是第四个月！

据悉，两人都对保龄球很有兴趣，所以越走越近，从去年冬季开始交往。

据友人透露：「两人是打保龄球时认识的，交往至今已有3、4个月。 」另一位歌谣界人士也说：「两人是在和喜欢保龄球的艺人同事们相处的过程中慢慢走近的。 不少人在保龄球馆看到了他们亲密的模样。 」

张贤胜2009年以BEAST成员的身份出道，还和泫雅组成企划小分队Trouble Maker，并发行过solo专辑。 2016年4月宣布离队，去年7月发行了单曲专辑《HOME》，讲述专辑的故事。

申秀智被称为「元祖韵律体操妖精」，曾参加2008北京奥运会和2010广州亚运会，是孙延在之前韩国最有名的韵律体操人物。 2011年因脚踝受伤而隐退，2014年转型成专业保龄球运动员复出，目前也活跃在一些电视节目中。

对此消息，CUBE娱乐表示「正在与本人进行确认」，而申秀智方面已经大方承认：「（申秀智）正在与张贤胜恋爱，两人平时经常表达爱意，看起来很甜蜜。 」
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更新：CUBE娱乐随后也发表声明承认恋情：「跟本人确认过了，张贤胜确实正在和申秀智交往。 已经交往4个月左右，是通过保龄球走近的。 」


（图源：TV DAILY）

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留言/评论
  • 黃昫晨
    現在是打算把2018的份 全部在一月份報完嗎XD
    2小时前
  • Gerald GD
    我的trouble maker 😢😢😢
    2小时前
  • 林詩芯
    渣塊根本沒有打算好好對待賢勝阿🙄 有個人能陪伴你也好 只要你好好的就好😥
    1小时前
  • Chung Yu Hsuan
    連環爆的概念？！
    2小时前
  • Xin Huang
    賢勝開心就好ovo
    2小时前
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