（有更新）張賢勝與申秀智交往4個月？ CUBE：「本人確定中」，女方已承認！

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今日，張賢勝被爆料正在與保齡球選手申秀智戀愛中，已經是第四個月！

據悉，兩人都對保齡球很有興趣，所以越走越近，從去年冬季開始交往。

據友人透露：「兩人是打保齡球時認識的，交往至今已有3、4個月。 」另一位歌謠界人士也說：「兩人是在和喜歡保齡球的藝人同事們相處的過程中慢慢走近的。 不少人在保齡球館看到了他們親密的模樣。 」

張賢勝2009年以BEAST成員的身份出道，還和泫雅組成企劃小分隊Trouble Maker，併發行過solo專輯。 2016年4月宣佈離隊，去年7月發行了單曲專輯《HOME》，講述專輯的故事。



申秀智被稱為「元祖韻律體操妖精」，曾參加2008北京奧運會和2010廣州亞運會，是孫延在之前韓國最有名的韻律體操人物。 2011年因腳踝受傷而隱退，2014年轉型成專業保齡球運動員複出，目前也活躍在一些電視節目中。



對此消息，CUBE娛樂表示「正在與本人進行確認」，而申秀智方面已經大方承認：「（申秀智）正在與張賢勝戀愛，兩人平時經常表達愛意，看起來很甜蜜。 」

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更新：CUBE娛樂隨後也發表聲明承認戀情：「跟本人確認過了，張賢勝確實正在和申秀智交往。 已經交往4個月左右，是通過保齡球走近的。 」



（圖源：TV DAILY）

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