李光洙&全昭旻在交往？池锡辰：我以全部财产打赌他们没交往

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Gary离开《Running Man》后，「周一情侣」也拆伙，随著全昭旻的加入，她和李光洙成为另一组CP「背叛情侣」，两人也是粉红不断。

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去年末举办的SBS演艺大赏中，李光洙和全昭旻就斩获最佳荧幕情侣奖，两人的获奖感言更是让观众们嗅到了微妙的味道。 李光洙说：「真的非常感谢把这么好的奖颁给了我们，但是我发誓我们只是同事。 这个荣誉应该归功於昭旻」。 全昭旻则称：「非常感谢。我也想声明我们只是同事，拿到了情侣奖其实有些尴尬。 但是平时光洙哥哥非常照顾我，互相了解之后也发现他有很多值得尊敬的地方。 」不过，李光洙后来又改口称：「其实我们也不仅仅只是同事而已」，一席话引得台下尖叫连连，更是登上了第二天的热门话题榜。

就在众人纷纷好奇「背叛情侣」是否真的假戏真做时，大哥池锡辰在自己主持的广播节目中解释：「李光洙和全昭旻没有交往」。 有听众让他以全部的财产打赌，他称：「我不关心谁在交往，我只关心我自己，不过我以我全部的财产以及所有广播PD的财产打赌，他们没！ 交！ 往！ 」

「图：《Running Man》」

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