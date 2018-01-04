李光洙&全昭旻在交往？池錫辰：我以全部財產打賭他們沒交往

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Gary離開《Running Man》後，「週一情侶」也拆夥，隨著全昭旻的加入，她和李光洙成為另一組CP「背叛情侶」，兩人也是粉紅不斷。

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去年末舉辦的SBS演藝大賞中，李光洙和全昭旻就斬獲最佳熒幕情侶獎，兩人的獲獎感言更是讓觀眾們嗅到了微妙的味道。 李光洙說：「真的非常感謝把這麼好的獎頒給了我們，但是我發誓我們只是同事。 這個榮譽應該歸功於昭旻」。 全昭旻則稱：「非常感謝。我也想聲明我們只是同事，拿到了情侶獎其實有些尷尬。 但是平時光洙哥哥非常照顧我，互相了解之後也發現他有很多值得尊敬的地方。 」不過，李光洙後來又改口稱：「其實我們也不僅僅只是同事而已」，一席話引得台下尖叫連連，更是登上了第二天的熱門話題榜。

就在眾人紛紛好奇「背叛情侶」是否真的假戲真做時，大哥池錫辰在自己主持的廣播節目中解釋：「李光洙和全昭旻沒有交往」。 有聽眾讓他以全部的財產打賭，他稱：「我不關心誰在交往，我只關心我自己，不過我以我全部的財產以及所有廣播PD的財產打賭，他們沒！ 交！ 往！ 」

「圖：《Running Man》」

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