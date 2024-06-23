【韩网热门】SM娱乐和HYBE娱乐中，你愿意在哪家出道？

万一，小编说的是万一，如果可以选择出道，你会选SM娱乐还是HYBE娱乐呢？

最近韩网上就有网友提出了这个问题，SM娱乐和HYBE娱乐，你会选择在哪家公司出道？ 原PO选择了HYBE，理由是自己不会唱歌。

韩国网友评论：

1.我可以在SM当练习生，然后在HYBE出道吗？

2. 肯定是SM啊，HYBE会在背后搞小动作，诋毁其他团，而且最近歌曲的品质也是SM好

3. SM务员（SM+公务员），只要让我出道就好

4. SM感觉对艺人更人性化一点，HYBE完全就是在售卖商品的感觉

5. 肯定是SM啊，因为HYBE的房时爀有「人脸识别障碍」，都不理人家的问候

6. SM，他们会疯狂训练我，让我作为一个歌曲、舞蹈、颜值全面均衡的六边型战士出道

7. 音乐方面的话当然是HYBE，但全方位考虑的话是SM

8. 如果是ADOR的话，我会选HYBE，如果不是就选SM

9. SM，签约期间会一直帮你安排行程，蛮好的

10. 音乐风格我选HYBE，但退休待遇肯定要选SM

11. HYBE的审美太落后了

12. 真可笑，谁会让你们出道呢

13. SM，再怎么闯祸，也不会被赶出公司

14. HYBE，他们家好像没有什么烂团

15. 选HYBE的话最重要的是看旗下哪个厂牌，ADOR VS SM的话，我选ADOR，其他厂牌的话肯定选SM

16. 肯定是HYBE啊，凭我的实力根本无法在SM出道

17. HYBE啊，不会唱歌他们也能凭套路让你成为有名歌手，还能去科切拉，成为高奢品牌的代言人，喔， 还有年榜第一

18. HYBE有种工厂的感觉

19. 我对自己的颜值没自信，所以我选HYBE

20. 选HYBE的都是外国人吧，韩国本土的话肯定会选SM啊

21. 如果能出道的话，要在SM里好好学习，好好待著。 HYBE间隔1、2年就会推新团，而且根本不顾两团形象有重叠

22. SM不是比HYBE做得好，而是本身就很好，HYBE则是有一种造星很厉害的感觉

23.我也选HYBE，随便跳跳就行，只想要快点出道赚钱

原文：https://theqoo.net/square/3280549606

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