kakao总管代表涉嫌妨碍HYBE收购、操控SM股价遭拘留

kakao与HYBE 3月竞争SM娱乐最大股东闹得沸沸扬扬，HYBE最后和kakao达成协议不再竞争，由kakao取得胜利，不过随后被爆出来的却是一桩桩操纵黑幕，kakao多位高层涉嫌违反资本市场法（类似公平交易法）操控SM娱乐股价对付竞争对手HYBE。

今（19）日最新消息，kakao总管代表裴在贤（배재현）被首尔南部地方法院发布了拘捕令，目前被关押在永登浦警察署拘留所中，法院的理由是有裴代表逃亡及湮灭证据之虞。裴在贤将在拘留状态下接受调查，10天内移交检方。



‘SM 시세 조종 의혹’ 카카오 배재현 투자총괄 대표 구속 https://t.co/MFcNCqE5bp pic.twitter.com/0cpgXfv3yU — 지디넷코리아 (@zdnetkorea) October 19, 2023

根据金融监督院资本市场特别司法警察（特司警）透露，裴代表等人涉嫌在2月份，以妨碍SM经营权收购战竞争对手HYBE为目的，投资了2400多亿韩元抬高SM股价至HYBE公开收购的价格以上，还未向金融当局诚实告知持有大量SM股份。

金融监督院自2月就开始著手调查kakao与SM娱乐至今，即便收购之战3月即落幕。8月时，kakao创办人金范洙也曾因涉及操控SM股价被扣押搜查。



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카카오 김범수 압수수색, SM 주가조작 혐의. — 최애의 아아 (@simhwae_pub) August 10, 2023

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