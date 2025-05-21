《比天堂还美丽》「牧师」柳德焕B-Boy出身！曾和GD组「小H.O.T.」！一起被梁铉锡挖到YG

曾主演《汉摩拉比小姐》、《神的测验》系列、《无人知晓》等戏剧，目前在《比天堂还美丽》扮牧师的柳德焕，你知道他曾和G-Dragon（GD，权志龙）组过团吗？

上周播出的《只要有空，第三季》邀请到《比天堂还美丽》柳德焕与「李英爱」李姃垠，原先在聊‎李姃垠学跳K-POP舞，刘在锡便问柳德焕是否也会跳舞，柳德焕回答：「我本来就是B-Boy（跳霹雳舞）出身的。」并透露以前和GD一起当过「小不点H.O.T.」在SM娱乐演唱会（应指H.O.T.演唱会）上表演过，后来一起跳到YG去。



问柳德焕为何没持续朝爱豆方向前进，他笑说：「可能当时我更想参加《田园日记》。」听到《田园日记》柳演锡笑了，因为《田园日记》是从1980年就开播的超长寿古早连续剧！柳德焕1996年起加入《田园日记》演出，而早几年已透过其他戏剧6岁便以儿童演员出道，1993年出道至今32年，年纪上虽是柳演锡弟弟却是柳演锡「大前辈」！（按：柳德焕1987年生，柳演锡1984年）



回到柳德焕与GD这让人感到有反转的缘分，2010年柳德焕就曾在另档节目《现场脱口秀Taxi》回顾过。他说自己6岁出道，固定演出晨间儿童节目《啵啵啵》（뽀뽀뽀，柳1992起加入），节目中和GD等童星组团「千禧年的孩子们」，后来改名「CITY OFANGEL」简称「COA」。COA里GD是Rap担当他则是队长，他们不仅会到地方庆典表演，还在H.O.T.演唱会上开场表演，被YG娱乐梁铉锡社长相中后，一起收到了当歌手的邀请。



柳德焕当时也说自己虽然喜欢唱歌跳舞，但更想演戏，因此放弃了歌手之路。《Super Idol Chart Show》主题「爱豆令人意外的好朋友」聊过他和GD的相关内容，最后补充柳德焕和GD的因彼此都很忙碌所以无法经常见面，不过会利用简讯连络、维系友情。



《啵啵啵》2013年停播时，GD曾在Twitter（现X）表达遗憾。去年电视台MBC曾剪辑《啵啵啵》里一系列GD的片段，律动被网友笑称「七岁就有GD的感觉了」、「一开始就是天才」，或讨论「GD的时尚感似乎受到母亲影响」，表达他当时穿著已相当潮流。曾演《天国的阶梯》、《Voice》，和柳德焕一样是儿童演员出道的白成铉，也和GD在《啵啵啵》一同表演过。



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