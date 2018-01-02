防弹少年团「破亿 MV 俱乐部」新成员——混音版〈MIC Drop〉来报到啦！

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防弹少年团的特别单曲 “MIC Drop” 持续盘踞在美国告示牌百大单曲榜之际，MV 的人气当然也没冷却，今日 “MIC Drop” 也成为防弹破亿 MV 俱乐部的一员啦！

以本日（2 号）凌晨的数据为准，防弹少年团、史蒂夫・青木合作的混音版 “MIC Drop” 官方 MV 点阅数，已有 100,015,598 次，仅花了一个多月便突破一亿次！

如此一来，防弹少年团已有 “Dope”、”FIRE”、「血汗泪」、”Boy in Luv”、”Save ME”、”Not Today”、「春日」、”DNA”、”Danger”、”I Need U” 与 “MIC Drop” 共 12 支点阅数破亿的 MV，其中更不乏破两亿的作品，当然毫不意外地创下了韩国团体坐拥破亿 MV 的最多纪录。

看过了各大颁奖典礼的版本后，现在就来重温防弹少年团的 “MIC Drop” MV 吧！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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