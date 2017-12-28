LIVE途中SUGA突然放下麦克风，那些说BTS假唱对嘴的纷纷被打脸
KPOP 2017年12月28日 星期四13:32 Rui
12月25题，2017SBS歌谣大战在首尔高尺天空巨蛋举行，今年人气火爆，从韩国火到美国的防弹少年团作为嘉宾亮相，现场演绎了多首歌曲。
《MIC DROP》的表演和MV如出一辙，舞台上BTS的成员们姿势松散地并肩坐在椅子上，从他们一登场开始就引得台下尖叫声不断。 表演顺利的进行中，SUGA唱著自己的Rap部分，到最后却突然放下了麦克风，原本接下来的歌词是「要是气到肚子疼就来告啊， Sue it」，但因为SUGA突然放下麦克风，台上只听到音乐响而没有了SUGA的声音 ，而SUGA神态自若地冲著镜头微微一笑。
原来是BTS的歌曲一般都编舞激烈，导致他们超水准的发挥一直都被误认为是假唱对嘴，而这一次SUGA就用实际行动证明团队可是LIVE实力超群。
「图：YouTube截图」
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留言/评论
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放下麥克風，那表情，只剩下背景音樂，真的很帥。
1小时前
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