最暖的男人非他莫属！Eric Nam 公开全新单曲《Hold Me》听著听著就融化了～ 这次的年末颁奖离开「地下三层」啦～！《一周偶像》大赏颁给他们真的太特别了～！ LIVE途中SUGA突然放下麦克风，那些说BTS假唱对嘴的纷纷被打脸 《花漾奶奶秀英文》真人真事改编 看奶奶罗文姬与李帝勋联手I Can Speak 大势男女联手！禹棹焕＆JOY确定出演MBC新剧《伟大的诱惑者》初尝爱情禁果 圣诞节还没结束呢！议政府站最美圣诞咖啡厅～ 惊喜！2PM 佑荣明年 1 月中只身回归 演唱会 2 月接力登场 回归倒数 10 天⋯⋯INFINITE 全员预告画报到齐！ 《SM STATION 2》年末最后作品 全员登场献唱〈Dear My Friend〉 金玟锡恋爱中？！同赴福冈旅行，对方是Rainbow元年成员 而公司立场是？ 4Minute南智贤改名「孙知贒」！ 转型当演员，「经历了内心的混乱」

12月25题，2017SBS歌谣大战在首尔高尺天空巨蛋举行，今年人气火爆，从韩国火到美国的防弹少年团作为嘉宾亮相，现场演绎了多首歌曲。

《MIC DROP》的表演和MV如出一辙，舞台上BTS的成员们姿势松散地并肩坐在椅子上，从他们一登场开始就引得台下尖叫声不断。 表演顺利的进行中，SUGA唱著自己的Rap部分，到最后却突然放下了麦克风，原本接下来的歌词是「要是气到肚子疼就来告啊， Sue it」，但因为SUGA突然放下麦克风，台上只听到音乐响而没有了SUGA的声音 ，而SUGA神态自若地冲著镜头微微一笑。

原来是BTS的歌曲一般都编舞激烈，导致他们超水准的发挥一直都被误认为是假唱对嘴，而这一次SUGA就用实际行动证明团队可是LIVE实力超群。

「图：YouTube截图」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究