LIVE途中SUGA突然放下麥克風，那些說BTS假唱對嘴的紛紛被打臉
KPOP 2017年12月28日 星期四13:32 Rui
12月25題，2017SBS歌謠大戰在首爾高尺天空巨蛋舉行，今年人氣火爆，從韓國火到美國的防彈少年團作為嘉賓亮相，現場演繹了多首歌曲。
《MIC DROP》的表演和MV如出一轍，舞台上BTS的成員們姿勢鬆散地並肩坐在椅子上，從他們一登場開始就引得台下尖叫聲不斷。 表演順利的進行中，SUGA唱著自己的Rap部分，到最後卻突然放下了麥克風，原本接下來的歌詞是「要是氣到肚子疼就來告啊， Sue it」，但因為SUGA突然放下麥克風，台上只聽到音樂響而沒有了SUGA的聲音 ，而SUGA神態自若地衝著鏡頭微微一笑。
原來是BTS的歌曲一般都編舞激烈，導致他們超水準的發揮一直都被誤認為是假唱對嘴，而這一次SUGA就用實際行動證明團隊可是LIVE實力超群。
「圖：YouTube截圖」
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留言/評論
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放下麥克風，那表情，只剩下背景音樂，真的很帥。
8小時前
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當下看到，真的覺得太帥了。用行動去證明他們的實力，這態度正確。🤗🤗
7小時前
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