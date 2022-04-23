IU、Red Velvet、aespa等爱豆「宫廷风高定服装」都出自她之手！舞蹈、走位、世界观全要考虑

专为男女爱豆设计打歌服和演唱会服，在饭圈已经出了名！

Dénicheur高定工作室的服装设计师徐升妍（音译）为Red Velvet《Feel My Rhythm》、aespa《Dreams Come True》设计的打歌服引来关注（服装图右滑查看）。



她合作过的女爱豆有少女时代、IU、宣美、Apink、Ailee、请夏、TWICE、IVE等，合作过的男爱豆有SJ D&E、BTS、GOT7、MONSTA X、SF9、THE BOYZ等。 徐设计师近期接受SBS스브스뉴스的采访，谈及订做的契机、要点和趣事。



徐设计师以订做婚纱起家，在为声乐家曹秀美制作礼服后，陆续接到许多演出服制作委托。 2010年少女时代的造型师亲自委托她为成员们打造顶级唯美的裙子，如此开始了为女爱豆高定的事业。 而为男爱豆高定的契机是收到防弹少年团的订做委托，将女装的衣料和珠子图案用於男装，打破常规。



在爱豆的歌曲概念确定后，开始设计构思，在这之前要熟知爱豆的世界观设定：「像aespa既是未来指向性，又有复古元素，在学习世界观上花费了很多精力。 」

穿著感也很重要，服装不能影响舞台表演的发挥：「设计的服装大多镶嵌许多水钻，这令服装很重，提著衣服与穿著衣服的重量感相差很大，所以虽然不合我们身，也会在制作过程中不断试穿。 」



动线走位也要考虑：「水钻之间不可以互相刮擦，也不能让麦克风收到水钻的声音。 」更要根据成员各自的魅力来个性化设计：「几年前流行整个团设计统一服装，而现在流行每个成员服装不一，色相、材质也都要为每个成员量身定做。 」

徐服装师提及aespa Karina的苏格兰格子裙制作过程，当时只剩下两天时间，费劲寻找那个格纹，最终在东大门批发市场挑选了两套孕妇装制作而成。



IU《Coin》打歌服的口袋设计也有幕后趣事：「舞台服装几乎不做口袋的，IU有手插口袋的动作，一开始没做口袋后来才补上。 」



这么多华丽服装中，哪件设计让你眼前一亮？



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