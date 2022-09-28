上世纪时尚重回流行！韩女偶像&网红不约而同穿起leg warmer，网激动：「20年前读书时的流行回来了！」

关注流行时尚的人也许已经察觉到，最近很多明星纷纷捡起「失传」已久的搭配单品——leg warmer，在紧身裤、宽腿裤等陆续流行之后，重新开始探索上世纪末的时尚。

Leg warmer是一种套在小腿上的松垮长袜，虽然也有保暖功能，但更重要的还是增添造型风格。（中文翻译成袜套或腿套，一下子就失了气势XD这）第一次在韩国流行起来是上世纪90年代末，一代女团FIN.K.L和S.E.S都经常穿：





不仅穿针织材质，还用牛仔裤改造。 图为李孝利2003年《Hey Girl》的打歌舞台：



没想到时间过去近20年，TWICE成员娜琏又穿上了几乎同款！



志效和Sana也在上月发行的新歌《Talk that Talk》MV和打歌舞台pick了leg warmer：



此外还有新任女团NewJeans成员Hanni出席品牌活动的造型：



Danielle的配色十分大胆跳跃：



舞台服也是少不了各种颜色的leg warmer：





BLACKPINK ROSÉ在新歌《Shut Down》里的造型也是，这个角度看超显腿长：



T-ara成员孝敏拍照也穿过：



IVE成员张元英更早在去年11月就跟上潮流：



不少韩国网红也是leg warmer的忠实拥护者，款式材质百百种，最常出镜的还是白色XD



这股复古风不仅限於韩国，西方明星和网红们也青睐有加。以「高衣Q」著称的超模Bella Hadid，这个pose和高跟鞋搭配十分与众不同：



还有服装品牌给男模特也穿上leg warmer，完全追上「无性别时尚」的趋势：



这一流行唤起很多韩国网友的童年回忆：「上世纪末经常在校服下边偷偷穿它kk」、「20年前BoA也穿过」、「小学在动画片里见到过，一直觉得很好看」、「这不是日本辣妹的泡泡袜吗？」 、「已经流行一段时间了呢」、「对不起我还是觉得很土」、「现在的大肠发圈、发带全都是20年前的东西啊kk」、「做梦都没想到流行真的转回来耶」。

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