【韩网热门】金智媛的「人生化学反应」非这三位莫属！网友：太难选了

金智媛，做为韩剧圈演技、颜值双在线的演员，她饰演的每一个角色都深入人心。 日前theqoo上有网友选出与她最具CP感的搭档男演员，是否也是你心中所想？

1. 《太阳的后裔》金智媛、晋久



2. 《三流之路》金智媛、朴叙俊



3. 《爱在大都会》金智媛、池昌旭



19. 도시남녀의 사랑법_물감 키스신



LP판에서 흘러나오는 음악,

서로의 얼굴에 물감을 묻히고,

뽀뽀하고, 키스하는 사랑스러운 커플.



키스하는 재원 은오 뒤의 조명 활용과,

감각적인 화면전환이 돋보이는 연출.



진짜 커플이라 해도 과언이 아닌,

지창욱 김지원의 연기.



모든 것이 완벽한 장면 pic.twitter.com/RKVjqba5se — 참깨 (@kpro_lover) September 13, 2024

韩国网友评论：

1. 虽然我没有看，但我觉得她和晋久最配

2. 怎么没有金宇彬????? （《继承者们》中重组家庭中扮演兄妹）

3. 池昌旭，经常重刷的电视剧

4. 是不是少了具氏（《我的出走日记》中孙锡久扮演的角色）

5. 看脸的话觉得是池昌旭，1、2的话是叙事大於颜值

6. 要我选的话是晋久、孙锡久和金宇彬，而他们之中肯定是晋久第一，我的救援CP啊

7. 金宇彬，英道和Rachel

8. 电视剧的话是1，但3是人生剧，两人太配了

9. 她和池昌旭最般配

10. 说到经典（剧）是晋久，浪漫喜剧必须是池昌旭！真正的顶流池昌旭！看过《爱在大都会》的人全都知道，真的全都知道....

11. 《爱在大都会》非常非常非常好看，求你们一定要去看

12. 1是人生角色之一，可是怎么没有英道啊，可惜，虽然不是loveline，但是氛围感绝了

13. 我最爱这里没有的具氏，为什么没有他啊，不过我也很喜欢池昌旭，颜值太配了

14. 麻烦把李钟硕也放进去吧

15. 老实说，每一个都很好

16. 根本选不出来，最后结论是金智媛太棒了

17. 1111111，副CP太美好了

18. 朴叙俊！！当时我都怀疑他俩是不是真的在谈恋爱

19. 虽然这三部剧我都没看过，但是2是同龄CP的感觉

20. 晋久！！！还客串了《阳光先生》

21. 怎么办，每一对我都喜欢

22. 晋久是最棒的，但是池昌旭和她颜值太配了，嗯，我还是选晋久

原文：https://theqoo.net/square/3675793648

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