【韩网热门】釜山入选「外国人最爱旅游城市」，超越东京、仅次於北京
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【韩网热门】釜山入选「外国人最爱旅游城市」，超越东京、仅次於北京

旅游   2025年7月8日   星期二09:00   Sani  

（封面图源：Unsplash@choi wooseok、B L、YMA）

在全球外国观光客、尤其西方游客之间，前往韩国釜山旅游的满意度竟高於东京旅游。

韩国旅游研究机构Yanolja Research於6月27日发表报告，基於全球知名旅游平台TripAdvisor（猫途鹰）所提供的资讯，对首尔、釜山、东京、大阪、北京、上海、台北、 高雄的观光商品与消费者反应进行比较分析，结果釜山以平均满意度4.9分排名第二，仅以0.01分之差落后於第一名的北京。
（图源：Unsplash@Minku Kang）
Photo by Minku Kang on Unsplash

虽然釜山旅游商品的评论数量不算多，但平均分数却非常高。 这代釜山不仅旅游满意度非常高，品质稳定性也最为出色。 釜山的旅游商品价格合理，并成功活用「甘川文化村」等具备在地文化特色的内容，受到许多观光客的好评。
（图源：Unsplash@Luke Ow）
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釜山拥有适中的热闹程度、顶级大众交通系统、海洋、山景、繁华商圈和美食，可谓应有尽有。 去年来到釜山的外国观光客达到292万人，创下近10年来最高水准，只要好好发展，绝对是座潜力无限的优质城市。
（图源：Unsplash@Daniel Bernard）
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韩国网友评论：
1. 完全不意外，就连韩国人也很喜欢釜山，在一个城市里能同时体验到多样的乐趣
2. 美食很多，物价比首尔便宜，又有大海，观光地点也超丰富，真的很好唉。 我住在首尔也常常去釜山玩
3. 城市与大海的结合非常完美，华丽又带点悠闲的感觉，魅力十足。 我们国家有这么一座城市真的太棒了
4. 像釜山海岸这样有高楼天际线和宽广白沙滩的大城市真的很少，很独特
5. 尤其是不用开车、靠大众运输旅行时，釜山真的最棒！其他旅游地点没有车就会比较辛苦
6. 以前观光客多集中在海云台、水营区，但最近影岛、甘川洞、多大浦那边也越来越多人去，中间还有釜山站、札嘎其市场、罐头市场，观光范围变得很广
（图源：Unsplash@Thomas Roger Lux）
Photo by Thomas Roger Lux on Unsplash

7. 最近多大浦有办节庆，夕阳也超美，大家快来玩！
8. 现在来釜山的外国人真的超多，都不知道他们怎么知道釜山那么多角落可以玩。 以前以亚洲旅客为主，现在完全多元化。 全都很会搭巴士跟地铁，真的吓到我
9. 上周末因为演唱会去了釜山，感觉外国人比釜山人还多
10. 四年前去广安里海滩还都是韩国人，这次去感觉一半以上都是外国人
11. 韩国人从蛮久以前开始就很爱去釜山旅游，所以整体基础设施很完善、可看的也很多，外国人的满意度应该也很高
12. 上次在二妓台地质公园健行看海，感觉外国人都超过一半了
（图源：Unsplash@Lee eunsu）
Photo by Lee eunsu on Unsplash

13. 就连韩国人也梦想在釜山有第二间房（笑）
14. 退休后最想住的城市就是釜山
15. 只要再多一点工作机会的话，釜山真的可以成为完美城市
16. 趁这个机会好好发展釜山吧，首尔一个独大真的太严重了ᅲᅲ
17. 大家都来釜山吧~！这里有满满的美食，人潮不拥挤，去哪里都很方便，有山、有海，空气清新又凉爽！快来釜山玩吧！！！

出处：https://theqoo.net/hot/3816362236

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