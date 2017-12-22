最高颜值渡假村在此 大家觉得他们像哪位明星？

刚揭开神秘面纱的济州神话世界， 因占地广大并且不断更新建设中，除了与YG公司合作打造娱乐城之外，服务人员颜值之高更令人赏心悦目啊～

相信喜爱GD的朋友们都知道这个乐园由GD代言，并且充满了他的设计idea，这个充满设计感的咖啡厅就在乐园门口，虽然内部尚未开放，但也先以外观照片让大家过过干瘾。





蓝鼎渡假村是最邻近乐园的住处，服务人员有满多说著一口流利中文，颜值之高更令人惊讶，大家看看以下这位可爱帅哥长得像谁呢？（这个侧面角度尤其像）特地请他让小编拍个照片，他是Devin，本人非常害羞，小编私下询问是否常听有人说他长得像朴宝剑？Devin脸有点红害羞地说：有一些啦~~





这样是不是有点像.......



另一栋则是拥有Casino的万豪酒店，在这里有室内室外互相连通的游泳戏水区，也适合小朋友游玩。这里的健身教练也是帅哥一枚，也欢迎大家看看是否有明星脸？当日小编只在意他身上西装有点快要裂开的感觉…







如果大家有机会来到济洲，不妨走访位於南部西归浦市的济州神话世界，除了很多GD的设计之外，未来将每一季与YG、SBS等娱乐公司合作，举办各种大型活动，可能还会

捕获野生帅哥净化眼球喔！(但希望大家别打扰他们上班唷~~)

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