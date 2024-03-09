G-Dragon旧画拍卖起价3千万韩元！网意见两极：现代艺术vs好丑谁要买
广告

G-Dragon旧画拍卖起价3千万韩元！网意见两极：现代艺术vs好丑谁要买

明星   2024年3月9日   星期六16:03   Sani  

（封面图源：TVDaily，IG@seoulauction）

根据首尔拍卖公司（Seoul Auction）透露，GD（G-Dragon，权志龙）7年前亲自创作的作品《Youth is Flower》将於本月29日举办的现代美术拍卖会上进行拍卖。

这件2017年的作品是在铁制面板上用喷漆和马克笔绘制而成，画面中包含GD标志性的小雏菊和笑脸emoji，以及亲笔签名。
（图源：Seoul Auction官网）

与其他已公开估价的艺术家作品不同，GD这件作品的估价被标注为」请单独咨询」。 据了解起拍价为3000万韩元，最终落槌价将在3月29日下午3点举行的拍卖会上决定。
（图源：Galaxy Corporation）

GD一向以热爱艺术著名，曾在IG分享新居内部照片，不仅装潢品味极具艺术感，亦有不少价值不菲的艺术收藏品，例如估值超过100亿韩元的英国画家法兰西斯・培根（Francis Bacon）画作。 BIGBANG名曲《BAE BAE》就是GD以法兰西斯的作品为灵感创作。
（图源：IG@XXXIBGDRGN）
（图源：IG@XXXIBGDRGN）

GD曾在2015年参与首尔市立美术馆举办的现代美术展「PEACEMINUSONE： Beyond the Stage」，2019年被美国著名艺术杂志《ARTnews》选为「五十位最值得关注的艺术收藏家」，亦是唯二上榜的韩国人之一。 但拍卖其本人创作的作品还是第一次。 目前该作品在首尔拍卖公司的江南中心进行展出。
（图源：IG@seoulauction）

该消息引起很多网友关注，有人不屑认为画作顶多算涂鸦、大概只有粉丝会买账，亦有人表示现代艺术就是靠名声与概念，「GD创作」已经是最大价值之一。

此外，GD去年一度陷入吸毒风波，最终靠积极澄清行动洗脱嫌疑，并签约新经纪公司Galaxy Corporation、预告将在今年内携新专辑回归。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » G-Dragon旧画拍卖起价3千万韩元！网意见两极：现代艺术vs好丑谁要买
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手