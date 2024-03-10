G-Dragon跟韩国小姐恋爱？网揪多张「同地点拍摄照片」作证，当事人否认：「只是关系很好的兄妹」

去年开始有传言称GD（G-Dragon，权志龙）跟韩国小姐出身的Kim Goeun（音同「金高银」）交往，今日据韩媒报导，两人并非恋人，而是「关系很好的兄妹」。

据韩媒OSEN独家，GD和Kim Goeun现在不是恋人关系，而是非常好的朋友，引用演艺界人士说法：「Kim Goeun虽然是圈外人，但认识很多演艺圈人士，其中包含GD的共同好友。 」

GD身边人士也称：「和本人确认过了，GD和Kim Goeun没有在交往。 两人不是恋人，而是关系很好的哥哥和妹妹。 希望大家不要误会。 」



GD和Kim Goeun的恋爱传闻始於去年夏季，有粉丝发现两人多次PO出相似地点和背景的照片，包括相似电梯内的对镜自拍、相似的浴缸和电视机柜、同一角度拍摄的夕阳等等，怀疑两人已同居。 去年7月还有人拍到两人共同在日本大阪观看PSG球队比赛，更有粉丝声称Kim Goeun参加了去年8月18日的GD生日派对。



此外，Kim Goeun曾在2022年出战韩国小姐宣美比赛并获得「美」小姐荣誉（第三名），今年24周岁，和GD相差足足12岁。 目前IG追踪人数2.6万，曾为时尚杂志拍摄写真、代言美妆品牌等。





有网友称Kim Goeun气质颇似GD上一任女友Jennie、感叹他审美偏好不变，亦有人表示12岁相差太大、幸亏只是乌龙一场：「第一次见到GD积极否认，看来确实不是真的」「年纪不小、出道也很久了，谈恋爱又怎样」。



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